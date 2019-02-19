الان تتابع واشنطن تعرب عن قلقها من دور ميليشيا حزب الله المتنامي في الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعربت السفيرة الأميركية في بيروت عن قلق واشنطن من دور حزب الله المتنامي في الحكومة اللبنانية وقالت السفيرة الأميركية إنها أبلغت الحريري قلق واشنطن من دور حزب الله في الصراعات الإقليمية

وأضافت إن ميليشيا حزب الله ما زالت تقاتل في 3 دول على الأقل وتتحدى قرارات الأمن القومي وتعرض لبنان للخطر

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