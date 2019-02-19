الان تتابع عاجل .. فرنسا .. مقتل منفذ عملية الطعن في مرسيليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، سقوط جرحى في إطلاق نار وهجوم بسلاح أبيض وسط مرسيليا جنوب فرنسا. وقالت إن الشرطة الفرنسية تدخلت فور وقوع الحادث، ونجحت في إيقاف الشخص الذي هاجم المارة بسلاح أبيض، بعد إطلاق النار عليه.

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