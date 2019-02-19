شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيغير واقع المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها.

وأشار خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) مع أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح «ميدالية الكونجرس الذهبية» للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أهمية تلك الجائزة رفيعة المستوى لإبراز الدور المهم الذي قامت به مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.