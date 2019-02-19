شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الرئيس الإيراني متهم بالفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)

انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات الإستماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أوقف عام 2017 لجرائم مالية، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو 2017 بعد أن ذُكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه مُتهم بارتكاب «جرائم مالية».

وأضافت الوكالة بأن فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة أربعة من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه.