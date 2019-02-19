شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: المعارضة تتهم الحكومة بالتزوير و130 قتيلاً في كادونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)

اتّهم أكبر أحزاب المعارضة في نيجيريا الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات المقبلة التي أرجئت السبت الماضي في ربع الساعة الأخير، وذلك عبر محاولة إشراك أجانب في الاقتراع وإدراج متوفّين على لوائح الشطب والتلاعب التقني.

وقال زعيم "الحزب الشعبي الديموقراطي" أوتشي سيكوندوس، اليوم (الثلاثاء) خلال اجتماع للقيادة الحزبية: إن "فوزنا قد تأجل".

من جهة ثانية قال حاكم ولاية كادونا الواقعة في شمال غرب نيجيريا ناصر الرفاعي، اليوم، إن عدد قتلى هجوم وقع في الولاية الأسبوع الماضي تضاعف إلى أكثر من 130 قتيلاً، مضيفاً بأن دافع الهجوم يبدو عرقيا.