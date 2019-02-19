شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الفنزويلي: على المعارضة أن تمر على «جثثنا» قبل عزل الرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس) قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، اليوم (الثلاثاء)، إنه يتعين على المعارضة أن تمر على «جثثنا» قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة. قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، اليوم (الثلاثاء)، إنه يتعين على المعارضة أن تمر على «جثثنا» قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «من يحاولون فرض رئيس هنا في فنزويلا... سيضطرون للمرور على جثثنا». وكان بادرينو يشير بذلك إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.



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