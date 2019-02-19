شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم «حزب الله» بخرق «النأي بالنفس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(بيروت)

حذرت السفارة الأمريكية في بيروت، من الدور المتزايد لمليشيا«حزب الله» في الحكومة اللبنانية، مؤكدة أنه يثير قلق الولايات المتحدة.

وأفاد بيان للسفارة بأن السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد، قالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الثلاثاء)، كانت «صريحة جدا.. فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة».

وقالت ريتشارد، دون أن تذكر حزب الله بالاسم، إن هذه الجماعة «تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر». وأضافت أنها «تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن 3 دول».