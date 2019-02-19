شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن التوصل إلى حل سياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.

ولفت المسؤول النظر في بيان رسمي اليوم (الثلاثاء)، إلى أن وزراء خارجية بلاده والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكدوا أيضًا خلال المحادثات الأخيرة في العاصمة البولندية وارسو، بأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع اليمني على المدى الطويل، ومعالجة الأزمة الإنسانية هناك.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من ترحيب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بتحقيق محادثات إعادة الإنتشار في الحديدة تقدمًا كبيرًا بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، وتصريحه بأن الخطوة تمثل مرحلة مشجعة في تطور العملية السياسية في اليمن.