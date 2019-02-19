شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة حجور تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حجة)

دمرت مقاومة قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية اليوم(الثلاثاء) تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاومة حجور دمرت تجمعات لميليشيا الحوثي، في منطقتي بني شهر والمسيل، شمال مديرية كشر.