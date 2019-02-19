شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: بدء إعادة الإنتشار في الحديدة اليمنية اليوم أو غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة) قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي مارتن جريفيث، اليوم (الثلاثاء)، إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غداً (الأربعاء). قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي مارتن جريفيث، اليوم (الثلاثاء)، إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غداً (الأربعاء). وكانت ميليشيات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر على سحب القوات بحلول السابع من يناير، لكن الاتفاقية لم تنفذ.



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