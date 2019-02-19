شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي لدى بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء) السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر. التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء) السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر. وأشار الرئيس اليمني خلال اللقاء إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة، والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب.



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