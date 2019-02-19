شكرا لقرائتكم خبر عن مدنيون ومقاتلون يسلمون أنفسهم إلى قوات سورية الديموقراطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية) سلم عشرات المدنيين وعدد من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، بينهم أجانب، أنفسهم، اليوم (الثلاثاء)، إلى قوات سورية الديموقراطية، وفق ما قاله المتحدث باسم هذه القوات عدنان عفرين، والذي أضاف بأن شاحنات دخلت للمرة الأولى إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين.

سلم عشرات المدنيين وعدد من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، بينهم أجانب، أنفسهم، اليوم (الثلاثاء)، إلى قوات سورية الديموقراطية، وفق ما قاله المتحدث باسم هذه القوات عدنان عفرين، والذي أضاف بأن شاحنات دخلت للمرة الأولى إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين.

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