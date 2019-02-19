قطر تكشف حقيقة رسالة الملك سلمان إلى أميرها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ردت قطر رسميا على التقارير الإعلامية التي قالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري/ كانون الأول.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، الألمانية، الأحد، إن “قطر لم تتلق دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية”.

وأضاف: “دعينا للمشاركة في القمة الخليجية من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وليس من قبل المسؤولين السعوديين، وعادة هذا هو العرف، الدولة المستضيفة هي التي توجه دعوة، لذلك شاركنا في مستوى منخفض”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قالت إن “أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ، تلقى رسالة خطية من خادم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري”.

وأشارت الوكالة القطرية، إلى أنه قام بتسليم الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية له.

​يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها. وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.