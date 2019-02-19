شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يبدأ الدعاية الانتخابية داخل مبنى نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الدعاية الانتخابية له داخل مبنى نقابة الصحفيين، حيث علق اللافتات الخاصة به داخل وخارج المبنى .

وعلق رشوان لافتة كبيرة له على مبنى نقابة الصحفيين عليها صورة له ومكتوب عليها : "ضياء رشوان نقيبا للصحفيين.. لم الشمل وهيبة النقابة ".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أعلنت اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس .

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت الثلاث طعون التى قدمت ضد ترشح ضياء رشوان، على منصب نقيب الصحفيين.

كما قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، استبعاد طلب ترشح هشام جعفر لمخالفته نص المادة 7 فقرة "ب" من اللائحة الداخلية لقانون نقابة الصحفيين .