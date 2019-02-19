شربل: الاختبار الاول لتضامن الحكومة سيكون زيارة الغريب لسوريا

رأى وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​ ان "الشروط التي وضعتها ​الدول المانحة​ في سيدر هي بالاساس شروط وضعتها الدولة ال​لبنان​ية على نفسها للحصول على مبالغ كبيرة من المال من هذه الدول"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان "في حال قامت ​الحكومة​ بالاصلاحات المطلوبة سيحصل لبنان على الاموال"، كاشفا ان "اول إشارة ايجابية من الدول المانحة جاءت بالاعلان عن مراقبتهم الاصلاح الاهم الذي ستقوم به الحكومة، وهو في ​الموازنة​ من ناحية تخفيض العجز".

ولفت شربل الى ان "الاختبار الاول لتضامن الحكومة سيحصل في الجلسة الاولى الخميس المقبل، وهو موضوع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ لسوريا،" مشيرا الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري كما رئيس الجمهورية وافق على الزيارة وهذا ما أعلنه الغريب،" وشدّد شربل من جهة اخرى على ان "وزيرة الداخلية ريّا الحسن لم تقدم على طرح موضوع الزواج المدني، بل هي سئلت عن الموضوع فردّت على انه موضوع خلافي ويحتاج لحوار لنتوصل الى قرار في شأنه،" مضيفاً "أن الذي فاجأني هي ردّات الفعل التي جاءت على الطرح،" وأوضح "ان هذا الامر يحتاج الى قانون ولا يمكن لوزير الداخلية بمفردها القيام به."