زاسبيكين: المبادرة الروسية لاعادة النازحين قائمة على خطة انسانية واقتصادية

اعتبر السفير الروسي في لبنان ​ألكسندر زاسبيكين​ ان "انتقال الارهابيين من ​سوريا​ ل​أفغانستان​ يشكل خطراً على الجميع"، ودعا إلى "التعاون من أجل تشكيل تحالف دولي شامل ل​مكافحة الارهاب​". اضاف "نريد معرفة أسماء وهويات الارهابيين الذين تدعو واشنطن إلى تسليمهم إلى بلدانهم".

ولفت زاسبيكين في حديث تلفزيوني، الى ان الموقف اللبناني الرسمي اكد دعم المبادرة الروسية لعودة النازحين، والاهتمام اللبناني سيزيد بعد ​تشكيل الحكومة​، والتواصل المباشر موجود بين ​الاجهزة الامنية​ في لبنان وسوريا، واكد ان المبادرة الروسية لاعادة النازحين قائمة على خطة انسانية واقتصادية.