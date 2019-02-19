السيد ابراهيم أمين السيد عرض مع واكيم التطورات الاقليمية

عرض رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​ سماحة" ​السيد إبراهيم أمين السيد​ مع رئيس ​حركة الشعب​ النائب السابق ​نجاح واكيم​ التطورات الإقليمية وإنعكاسها على الوضع في ​لبنان​ ، كما تم التطرق إلى الأوضاع الداخلية وخصوصا الأزمة الاقتصادية الخانقة.

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