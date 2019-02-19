الحاج حسن جال على مبنى آيل للسقوط بحي السلم وطلب من خير متابعة الموضوع

جال النائب ​حسين الحاج حسن​ على مبنى آيل للسقوط في ​حي السلم​ في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، وتفقد الحاج حسن المبنى، وبعد التواصل مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ طلب إلى ​اللواء محمد خير​ متابعة الموضوع على الأرض. وناشد الحاج حسن كل ما يتعاطى شأن ​البناء​ الالتزام بمعايير البناء الصحيح والسليم.

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