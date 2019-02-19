الجيش: توقيف مواطن في محلة طريق المطار لإقدامه على الإتجار بالمخدرات وترويجها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​طريق المطار​ - ​بعبدا​، المواطن ربيع محمد مرعي سلطان، لإقدامه على الإتجار بمادة ​المخدرات​ وترويجها، وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها، بالإضافة إلى مبلغ من المال".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيقات قد بوشرت بإشراف القضاء المختص".