السفير الفنزويلي لدى الجزائر: لا يحق للمغرب الحديث عن الديمقراطية

هاجم السفير الفنزويلي لدى ​الجزائر​ خوسي دوخيسوس روخو ريس، ​المغرب​ على "مواقفه الداعمة لزعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد مؤخرا"، مشيراً إلى أنه "يبدو جليا أن المغرب يريد أن يتحصل على مزايا مصلحية ومناسباتية من هذا الصراع".

ولفت إلى أن "وضع المغرب لا يسمح له بالتكلم عن ماهية الديمقراطية في ​فنزويلا​ و​أميركا اللاتينية​ لأنه يعرف جيدا الموقف الثابت لتشافيز ومادورو تجاه قضية الصحراء"، مشيراً إلى أن "المغرب يريد استغلال موقف خوان غوايدو الذي يريد أن يتحصل على دعم أي طرف مهما كان".

وأشار إلى أنه "يجب أن نفكر جليا في ما يحدث لنا وما يحدث لبلدان أخرى في إطار الهيمنة الإمبريالية، لأن المحاولة الانقلابية ضد فنزويلا هي محاولة من ​الولايات المتحدة​ لنهب ثرواتها"، مؤكداً أن "الهدف لا يقتصر فقط في الاستحواذ على الثروات الفنزويلية، بل فيه محاولة للقضاء على المواقف الثابتة لفنزويلا المدافعة عن البلدان التي تعاني الاستعمار"، لافتا إلى أن "تشافيز عندما وصل إلى الحكم تبنى ​سياسة​ خارجية مستقلة لفنزويلا، وما لا تريد أن تفهمه الولايات المتحدة هو أن فنزويلا 1989 ليست فنزويلا 2019".