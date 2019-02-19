قيادي بارز بـ"حماس": نحذر من انفجار غزة جراء استمرار الحصار

حذر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فتحي حمّاد من "انفجار قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي"، مشيراً إلى "اننا سنقتحم الحدود إذا لم يعُد العدو إلى رشده وتطبيق التفاهمات، نفد صبرنا والأدوات الخشنة كالمسيرات الليلية على حدود غزة، والبالونات الحارقة وقص السلك تتصاعد".
ولفت حماد إلى أن "التطبيع مع إسرائيل يعني تصفية القضية الفلسطينية، لكننا لن ننكسر ونحن ثابتون على أرضنا"، موضحاً أن "حماس" ستمضي قدما في تحرير الأسرى والقدس وتعلم الأطفال كيف يحررون أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي".
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