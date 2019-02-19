النشرة: بدء خروج العائلات السورية من مخيم الركبان جنوب شرق سوريا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان العائلات المتواجدة في مخيم ​الركبان​ ومنطقة الـ 55 كلم التي تمنع ​القوات​ الاميركية الاقتراب منها في جنوب شرق سوريا بدأت بالخروج من المخيم عبر معبر جليغيم وخرج 23 شخصا بينهم نساء واطفال وشيوخ.

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