واشنطن بوست: موظفون عينهم ترامب روجوا لبيع محطات نووية للسعودية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بان "موظفين عينهم الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ روجوا لبيع محطات نووية للسعودية رغم معارضة مسؤولين كبار في الإدارة"، مشيرةً إلى أن "معارضي بيع محطات نووية للسعودية رأوا في البيع خطرا على ​الأمن القومي الأميركي​".

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