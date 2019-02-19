استجوب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم، مالكة ومديرة ​مستشفى​ ​الفنار​ للأمراض العقلية والنفسية سمر اللبان ومدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ الدكتور جوزف الحلو وأمر بتوقيفهما. ويستكمل القاضي ابراهيم تحقيقاته غدا في الملف عينه ويستمع الى افادات خمسة موظفين في المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مديرة مستشفى الفنار ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة لاستكمال التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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