كتلة المستقبل: التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات

رأت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الدوري، "ان الاولوية اليوم هي لمعالجة أسباب الفساد والهدر"، مشددة على ان "التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في هذه المرحلة و تحقيق الاهداف التي أعلنت في البيان الوزاري، فالفرصة التي يتيحها برنامج الحكومة لم يعد ملكاً للحكومة ورئيسها بل ملكاً لجميع اللبنانيين".
واشارت الكتلة الى "ان من غير المقبول استخدام الخلافات سبيلاً لتعطيل الفرص المتاحة وصرف النظر عن الجهد الذي يبذل"، كما "نوهت بادراج العفو العام في البيان الوزاري ودعت الى اقراره باسرع وقت،" وتم التباحث في الحلول الموضوعة لمعالجة تلوث الليطاني.
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