كتلة المستقبل: التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات

رأت ​كتلة المستقبل​ بعد اجتماعها الدوري، "ان الاولوية اليوم هي لمعالجة أسباب ​الفساد​ والهدر"، مشددة على ان "التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في هذه المرحلة و تحقيق الاهداف التي أعلنت في ​البيان الوزاري​، فالفرصة التي يتيحها برنامج ​الحكومة​ لم يعد ملكاً للحكومة ورئيسها بل ملكاً لجميع اللبنانيين".

واشارت الكتلة الى "ان من غير المقبول استخدام الخلافات سبيلاً لتعطيل الفرص المتاحة وصرف النظر عن الجهد الذي يبذل"، كما "نوهت بادراج ​العفو العام​ في البيان الوزاري ودعت الى اقراره باسرع وقت،" وتم التباحث في الحلول الموضوعة لمعالجة تلوث الليطاني.