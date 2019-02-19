النشرة: امن الدولة اوقف سوريا بجرم الانتماء الى تنظيم داعش فرع الرقة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، ان مديرية ​البقاع​ الإقليمية في ​امن الدولة​ وبناء لاشارة ​النيابة العامة العسكرية​، اوقفت السوري "أ. خ. أ" لانتمائه الى تنظيم "داعش" في منطقة الرقة حيث تابع دورة شرعية لدى هذا التنظيم. كما تم توقيف "أ. خ. ع." وتبين ان بحقه خلاصة حكم يقضي بحبسه مدة 3 أشهر وغرامة 600 الف ليرة لبنانية بجرم مخالفة الانظمة الادارية بالدخول الى حرم ​قاعدة رياق الجوية​ دون اذن واحداث تخريب بقطع ​الشريط الشائك​.

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