محافظ القليوبية يوقع أول عقود "تقنين وضع اليد" على أراضي أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أول عقد تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة لأحد المواطنين بقرية قرقشندة بمركز طوخ، وجري تسليم العقد للمواطن وأمر بإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية للقطعة، وتقسيط المتبقي من كامل سعرها.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذا الأمر يعد انجازًا كبير وثمرة جهد كبير بذلته اللجان المشكلة لتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وتتويجًا لجهود المحافظة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأضاف المحافظ أن العقود هي الأولي من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.