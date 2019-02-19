بالصور.. رئيس جامعة حنوب الوادي: نضع البحث العلمي على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، أن البحث العلمي أحد أهم الآليات التي تساهم في بناء الأمم، ويجب الاهتمام به حتى نتمكن من النهوض مرة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للنانو تكنولوجي تحت عنوان "من أجل حياة أفضل" والذي يقام بمدينة الأقصر في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2019 برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تقدم الأمم مشيرًا إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي.

وتابع "منصور، أن الدولة غنية بعلمائها، لافتًا إلى أن التصنيفات الدولية الأخيرة للجامعات شهدت تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية، وذلك بفضل البحث العلمي.