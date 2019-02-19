الجيش الفنزويلي لترامب: ولاءنا المطلق لمادورو

أعلن الجيش الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، أنه "في حالة تأهب" استعدادا لمواجهة أي خرق لحدود البلاد.
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو "إن الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود (...) لمواجهة أي خرق لسيادة الاراضي"، مجدداً التاكيد أن الجيش يدين بـ"الطاعة والخضوع والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو، بعد التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان الرئيس الأميركي أعلن أن القادة العسكريين في فنزويلا "سيخسرون كل شيء" في حال رفضوا الانضمام إلى المعارض خوان جوايدو.
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