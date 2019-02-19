أميركا للحريري: قلقون من تنامي دور "حزب الله" في لبنان

أبلغت السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قلق بلادها بشأن الدور المتنامي لـ"حزب الله" في الحكومة.

واستعرض الحريري مع السفيرة الأميركية آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقالت ريتشارد بعد اللقاء لقد أبلغت رئيس الوزراء: "قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وهي تستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل".

وأضافت السفيرة أن "هذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي".

يذكر أن الحكومة الجديدة تشكلت في نهاية يناير الماضي بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الحريري. وضمت معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة.