أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بشدة الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة في المسجد الأقصى المبارك وبواباته خاصة باب الرحمة الذي تم إغلاقه بالسلاسل الحديدية إضافة إلى الاعتداء على المصلين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي.

وحذر السفير أبو علي من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة والتي زادت وتيرتها بشكل خطير وغير مسبوق مما ينذر بما هو أخطر.

كما حذر من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وما يمثله هذا الإغلاق التعسفي من دلالات ومؤشرات غاية في الخطورة لجهة تنفيذ المخططات الإسرائيلية الإجرامية التي تستهدف الحرم القدسي الشريف تدنيساً وتقسيماً وتستهدف القدس العربية وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها تغييراً وتهويداً.

وأكد الأمين العام المساعد رفض الجامعة العربية القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية التي تستهدف الأقصى والمدينة المقدسة بإجراءات الإستيطان وتفريغها من سكانها محذراً من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور والتوتر القائم في مدينة القدس مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإنفاذ قواعد القانون الدولي إزاء ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان سافر وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة العمل على لجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها لاحترام المنظومة الدولية وتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال ووقف عدوانها المستمر على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وسكانها ومعالمها ومؤسساتها.



كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين إجراءات إسرائيل التصعيدية في المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.