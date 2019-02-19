أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكد مصدر مسؤول بالخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب والتطرف، بحسب "تويتر" الخارجية السعودية. وكان ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية قتلوا أمس الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة "إرهابي" وقت القبض عليه، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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