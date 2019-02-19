ولى العهد السعودى يصل الهند فى ثانى محطة ضمن جولته الآسيوية

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وصل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الهندية نيوديلهي، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية.
وكان "بن سلمان" قد أجرى زيارة ناجحة لباكستان، التقى خلالها برئيس الوزراءعمران خان ووقع 8 اتفاقيات فى مجال الطاقة والصناعة
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء
ويلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين، كلاً من الرئيس الهندي رام ناث كوفيند؛ ونائب الرئيس فينكايا نايدو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاستثمارات الثنائية والدفاع والأمن والطاقة المتجددة، وفق وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
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