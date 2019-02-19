كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لإزالة الألغام في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرعت أستراليا مؤخراً بمبلغ إضافي قدره 1.5 مليون دولار إلى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في مساهمات لجهود إزالة الألغام في المناطق العراقية التي تم تحريرها من الدولة الإسلامية.

حيث لا تزال متفجرات المنظمة الإرهابية المزروعة واحدة من أكبر التهديدات التي تعوق عودة الأشخاص المشردين داخلياً إلى ديارهم.

كما تُقدّر النسبة الحالية من النازحين العراقيين بنحو خمسة في المئة من مجموع السكان. وصلت الأعداد إلى 10 في المائة من عام 2014 حتى عام 2016 عندما أخذت الدولة الإسلامية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن مساهمة الحكومة الأسترالية "ستدعم بشكل أكبر أنشطة إدارة مخاطر المتفجرات التي تقوم بها دائرة الأمم المتحدة لخدمات الطوارئ لإيجاد ظروف آمنة لعودة النازحين بشكل مستدام".

ومنذ إعلان العراق عن الهزيمة العسكرية للدولة الإسلامية في ديسمبر 2017 ، قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بإزالة أكثر من 1100 موقع من الأجهزة المتفجرة التي تركتها المجموعة المتطرفة.

وأضاف البيان أن "هذا سيقلل من مخاطر حدوث التفجير في الدعم المباشر لتخطيط وتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية ، وفي نفس الوقت زيادة القدرات الوطنية لإدارة التهديد الشامل للمخاطر التفجيرية التي تم تحديدها في هذه المناطق".

ونقل البيان عن السفير الأسترالي في العراق " جوان لونس " أنه "على الرغم من إحراز الكثير من التقدم ، إلا أن النطاق الهائل المعرض للتفجير في العراق يعني أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله".

"كما أكد لونز "نحن نزيد مساهمة أستراليا في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام لأننا ملتزمون بمساعدة العراق على مواجهة هذه التحديات ومساعدة العائلات النازحة على العودة إلى ديارهم" .

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن السويد قد تبرعت بمبلغ 8.3 مليون دولار للمنظمة.