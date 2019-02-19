كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يدعو المجتمع الدولي لإعادة إعمار العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح المجتمع الدولي إلى دعم العراق في إعادة بناء بنيته التحتية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية .

وجاءت تصريحات صالح عندما التقى في مكتبه مع ألكسندر دي كرو ، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير المالية ، حيث أكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس.

ومن جانبه ، شدد صالح على ضرورة مساعدة المدن المتضررة من خلال المعارك ضد مجموعة داعش ، وضرورة "متابعة البرامج وخطط التنمية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين وضع هذه المدن".

كما أشاد دي كرو بالانتصارات التي تحققت ضد التنظيم الإرهابي ، وأكد حرص بلاده على دعم العراق في جميع المجالات".

وقال البيان ان دي كرو "نقل دعوة رسمية الى الرئيس برهم صالح لزيارة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي" مضيفا ان صالح قال انه "سيلتقي بالدعوة في الوقت المناسب".

كما عقد دي كرو اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي أكد للضيف الزائر أن "التحدي الأكبر الآن هو تشجيع الاستثمار في العراق ودعا الشركات الدولية للعمل على إعادة إعمار المحافظات التي دمرها داعش " ، وفقا لبيان صادر عن مكتب عبد المهدي.

وأعرب دي كرو عن استعداد بلاده لدعم العراق ، مشيراً إلى أن "الغرض من الزيارة هو إظهار دعم بلجيكا للعراق وتحديد الفرص المتاحة للمساهمة في إعادة إعمار العراق ، وتعزيز المساعدات الإنسانية لتحرير المناطق ، بما في ذلك الموصل "، وفقا للبيان.

بلجيكا هي جزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والمكلف بمساعدة قوات الأمن العراقية في القتال ضد مقاتلي داعش من خلال تنفيذ ضربات جوية ضد داعش في العراق وسوريا وتوفير المعدات العسكرية والتدريب للقوات العراقية.