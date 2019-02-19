جاد المالح يرد على اتهامه بالسرقة: لماذا لم تتابعوني قضائيا؟

خرج الكوميدي الفرنسي من أصل مغربية، جاد المالح، أخيرا، عن صمته، بعد اتهامه بسرقة عروض كوميديين قدامى.

وتناقلت تقارير فرنسية عدة تصريح جاد المالح لصحيفة “لومـوند” الفرنسية، بأنه فوجئ بالضجة، التي أثارتها قناة “كوبي كوميك” على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما اتهمته بالسرقة.

وتساءل المالح عن سبب عدم لجوء المعنيين بالأمر إلى القضاء، ومتابعته بقانون حقوق المؤلف، موضحا أن ما حصل تشابه فني في المواضيع، وهو شيء عادي.

وكان جاد المالح قد سخر من الاتهامات، التي طالته، بمقطع فيديو نشره في عيد الحب تقمص فيه شخصية نسائية، أسماها “شوشو”.