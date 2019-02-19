خرج الكوميدي الفرنسي من أصل مغربية، جاد المالح، أخيرا، عن صمته، بعد اتهامه بسرقة عروض كوميديين قدامى.
وتناقلت تقارير فرنسية عدة تصريح جاد المالح لصحيفة “لومـوند” الفرنسية، بأنه فوجئ بالضجة، التي أثارتها قناة “كوبي كوميك” على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما اتهمته بالسرقة.
وتساءل المالح عن سبب عدم لجوء المعنيين بالأمر إلى القضاء، ومتابعته بقانون حقوق المؤلف، موضحا أن ما حصل تشابه فني في المواضيع، وهو شيء عادي.
وكان جاد المالح قد سخر من الاتهامات، التي طالته، بمقطع فيديو نشره في عيد الحب تقمص فيه شخصية نسائية، أسماها “شوشو”.
كانت هذه تفاصيل خبر جاد المالح يرد على اتهامه بالسرقة: لماذا لم تتابعوني قضائيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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