ربيع القاطي: “البوز” شهرة مزيفة ولا علاقة لها بالفنان الحقيقي

كشف الفنان المغربي، ربيع القاطي، موقفه من ظاهرة “البوز”، واعتبرها شهرة مزيفة، ولا علاقة لها بالفنان الحقيقي.

ربيع القاطي، عبر عن موقفه من الظاهرة، التي تشغل بال الكثيرين، حاليا، أثناء حلوله ضيفا على برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، الذي يبث على قناة “ميدي1 تي في”، وشاركه، أمس الاثنين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وقال القاطي: إن “البوز ظاهرة مرتبطة بالتطور التكنولوجي في مواقع التواصل.. أما عندما نتحدث عن الفنان الحقيقي فيجب أن تكون له صومعة خاصة يتعبد فيها، ويمارس طقوسه المرتبطة بالإبداع.. وهكذا الجمهور يلمس صدق الفنان.. وهذا هدفنا الأسمى يكون من خلال الصدق، والأعمال التي نقدم، أما بالنسبة للبوز فهو شهرة مزيفة محدودة بالزمان والمكان”.

يذكر أن ربيع القاطي شارك في مسلسل، يبث على قناة “mbc” في رمضان المقبل، إلى جانب ممثلين من دول عربية عديدة.