ترحيل صحافي هولاندي كان يعدا ربورتاجا حول المهاجرين الأفارقة في الناظور

قال صحافي هولاندي، يعمل لفائدة الجريدة الأسبوعية “”Elsevier، إن السلطات المغربية رحلته من المغرب عبر مليلية المحتلة، ومنعته من إعداد ربورتاج حول المهاجرين الأفارقة في الناظور.

وأوضح الصحافي الهولاندي “Gerbert van der Aa”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام هولاندية، أن السلطات المغربية أوقفته، وأبلغته أنه يعمل من دون ترخيص، ما يوجب عليه مغادرة التراب الوطني.

وقالت مصادر إعلامية إن السلطات المغربية أوقفت الصحافي الهولاندي، يوم الجمعة الماضي، في نواحي الناظور، وأخبرته بأن بإمكانه العودة إلى المدينة، أمس الاثنين، ليتوجه نحو المطار في اليوم نفسه، ويغادر البلد، قبل أن يرحل، أول أمس الأحد، عبر معبر مليلية المحتلة.

وتشير المعطيات إلى أن الصحافي الأجنبي اتصل بسفارة بلده في الرباط، وعبر له المسؤولون عن عدم استطاعتهم القيام بأي شيء لفائدته.