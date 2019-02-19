- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركَ مواطنون في مدينة قلنسوة، مساء اليوم الثلاثاء، في تظاهُرة احتجاجية ضدّ سياسة هدم البيوت التي تُهدّد عددًا من البيوت بالهدم الفوري في المدينة.
ووقف المتظاهرون على المدخل الرئيسي للمدينة بجانب خيمة الاعتصام، وهتفوا بعبارات رافضة لسياسة الهدم، مناصَرةً لأصحاب البيوت المهددة.
وجاءت التظاهرة استمرارًا لسلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تستهدف المدينة.
وشهدت التظاهرات السابقة اعتقالات واعتداء من قبل أفراد الشرطة خلال قمع التظاهرات، ما أدّى لإصابة عدد من المتظاهرين، واعتقال 11 متظاهرا تم إخلاءُ سبيلهم بعد التحقيق معهم.
ويتهدد شبح الهدم بيوت المواطنين القلنساويين؛ محمد عودة، وعبد الحكيم حمودة، وإسماعيل واوية، الذين بنّوا بيوتهم على أراضٍ تعود ملكّيتها الخاصة لهم، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية منحهم تراخيص بناء لازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة احتجاجية على مدخل قلنسوة ضد هدم المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.