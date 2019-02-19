نتنياهو: المجر تفتتح ممثلية دبلوماسية بالقدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن المجر قررت افتتاح ممثلية دبلوماسية لسفارتها في القدس، وأن الحكومة السلوفاكية قررت افتتاح مركز ثقافي في المدينة المحتلة، تمهيدًا لنقل سفارة البلدين الأوروبيين إلى القدس.

جاء ذلك في اجتماعات منفردة مع ممثلي دول تشيكيا، والمجر (هنغاريا)، وسلوفاكيا، التي تعقد بدلا من اجتماع قمة "مجموعة فيشغراد"، والتي تم إلغاؤها إثر انسحاب بولندا في أعقاب تصريحات صدرت عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتبرتها عنصرية.

يأتي ذلك في أعقاب افتتاح التيشك، "بيت تشيكيا بالقدس، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تعمل على الترويج للسياحة والتجارة بين التيشك وإسرائيل، كخطوة أولى في اتجاه نقل السفارة إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي.

واعتبر نتنياهو أن هذه الخطوات التي أكد أن سلوفاكيا والمجر تتجه إلى تنفيذها تعبّر عن "جهود" وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسياساتها التي "تؤتي ثمارها".

ويطمح نتنياهو أن تشكل المجموعة "فيشغراد" كتلة داعمة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/ الفلسطيني-الإسرائيلي والملف النووي الإيراني.

وأعلنت وارسوا، أمس الإثنين، إلغاء المشاركة البولندية، في أحداث قمة فيشغراد التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم، الثلاثاء، في إسرائيل وتستمر ليومين.

وأشار مكتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى أن القرار مرتبط بما نسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تصريحات حول تعاون البولنديين مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتصريحات لكاتس قال خلالها أن "البولنديين رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم"، واعتبرت السلطات البولندية هذه الأقوال "عنصرية وغير مقبولة".

قال نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي، اليوم، إن بلاده لا تزال بانتظار اعتذار رسمي من إسرائيل بشأن تصريحات كاتس، وأضاف شينكوفسكي للصحفيين "نترك الأمر لزعماء إسرائيل لاختيار شكل الرد (المناسب) ومن سيرد، لكنه يجب أن يكون موحدا وحاسما".