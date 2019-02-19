الصين: تراجُع مبيعات السيارات 15.8% خلال كانون الثاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/ يناير 2019، ما انعكس على إنتاج السيارات الذي انخفض بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، ليصل إلى 2.365 مليون وحدة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ورجّح شيوي هاي دونغ، مساعد السكرتير العام للجمعية، استمرار تباطؤ المبيعات في الشهر الجاري، بسبب "تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض الحاجة للمركبات في المدن الصغيرة بشكل جزئي".

وكان صندوق النقد الدولي، قد أبقى في 21 كانون الثاني/ يناير 2019، على توقعاته لنمو الصين عند 6.2 بالمئة في 2019 و2020، لكنه قال إن النشاط الاقتصادي قد يأتي دون التوقعات حال استمرار التوترات التجارية.

وخلال 2018، تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 2.76 على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ 28 عاما.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6 بالمئة في 2018، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 1990، بحسب بيانات رسمية، مقابل 6.8 بالمئة في 2017.