انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا تعيق إتمام صفقات سلاح أوروبية للسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:47 مساءً - قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، إن لندن أبلغت برلين بأن الشركات البريطانية لن تتمكن من تنفيذ عقود سلاح "أوروبية" ضخمة مع السعودية، بسبب قرار ألمانيا منع تصدير السلاح للمملكة.

وأفادت أن وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، أكد أن صفقات طائرات "تايفون" و"تورنيدو" ستتأثر بسبب القرار الألماني، مشيرة إلى أن هانت طالب باستثناء مشروعات دفاعية أوروبية مثل "تورنيدو" و"يوروفايتر" من قرار برلين.

وبحسب ما ذكرت "دير شبيغل"، فإن بريطانيا أبلغت ألمانيا قلقها من تأثير قرار برلين وقف تسليم أسلحة للسعودية على صناعة الأسلحة الأوروبية.

برلين أعلنت، مطلع العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً هناك ومتهمة بارتكاب انتهاكات.

ثم عادت وأعلنت تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك عقب مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي.

وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ من أجل زيادة الضغط على الرياض؛ على خلفيّة مقتل خاشقجي.

وتصدّرت قضية اغتيال خاشقجي الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع السعودية، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، محمد بن سلمان، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).