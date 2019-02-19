انت الان تتابع تفاصيل خبر متحدياً ترامب.. السيناتور ساندرز يرشح نفسه لانتخابات 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 06:47 مساءً - أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ في مسعى ثان منه للوصول إلى البيت الأبيض بعد تجربة سابقة في انتخابات 2016.

وجاء إعلان ساندرز (77 عاماً) في مقابلة إذاعية الثلاثاء من ولاية فيرمونت، التي ينحدر منها.

وقال في المقابلة: "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرف الأمر".

وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المؤيدين عقب المقابلة الإذاعية: "أطلب منكم الانضمام إليّ اليوم كجزء من حملة شعبية غير مسبوقة وتاريخية ستبدأ بمليون شخص على الأقل من أنحاء البلاد".

ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي، انضم إلى ساحة المرشحين المكتظة، في مسعى لهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب، والجمهوريين في انتخابات 2020.

وحدد ساندرز الثلاثاء الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً: "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر بها في فيرمونت: الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية. هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد".

وفي رسالته إلى مؤيديه، قال ساندرز: "حملتنا لن تقتصر فقط على هزيمة ترامب؛ حملتنا تهدف إلى تحويل بلدنا وتأسيس حكومة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والبيئية"، واصفاً ترامب بأنه "مصدر عار على الصعيد الوطني"، وأنه "مريض بالكذب".

السيناتور الأمريكي أعرب عن اعتقاده بان ترامب "عنصري ومتحيز جنسياً، ويعاني من رهاب المثليين والأجانب، وأنه شخص يكسب نقاطاً سياسية رخيصة عبر التهجم على الأقليات والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق أحياناً".

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، سيكون ساندرز دون أدنى شك منافساً قوياً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي؛ حيث نال أكثر من 13 مليون صوت في 2016، فضلاً عن أنه فاز بعشرات الانتخابات التمهيدية، وفي تصويت المؤتمرات الحزبية، لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.

وحظي ساندرز بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات، وتوفير دراسة جامعية مجانية؛ حيث قضى السنوات القليلة الماضية في نشر رسالته وتطوير العلاقات مع المسؤولين والناشطين ذوي التفكير المماثل خلال رحلات شاملة في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز خاص على الولايات التي فاز فيها ترامب عام 2016.

يشار إلى أن ساندرز كان عضواً في مجلس النواب حتى عام 2006، عندما تم انتخابه لتولي مقعد في مجلس الشيوخ. وأعيد انتخابه في 2012، وفاز في 2018 لفترة أخرى مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت.