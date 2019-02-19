الاستخبارات الألمانية تراقب مساجد إخوانية "تشجع" على التطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال هيربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين ويتسفاليا غربي ألمانيا إن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تضع ١١ من المساجد التابعة لجماعة الإخوان في الولاية تحت الرقابة، بسبب وجود أنشطة "معادية للدستور" وتشجيع على التطرف.

وفي مذكرة أرسلها إلى برلمان الولاية بناءً على استجواب قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (معارض)، أوضح رويل أن "هيئة حماية الدستور تضع حاليا ١١ مسجدا تابعا لجماعة الإخوان تحت رقابتها"، حسب ما نقله موقع "دي أو إم" المحلي الخاص الثلاثاء.

وأوضح رويل أن "هذه المساجد وضعت تحت الرقابة لوجود أدلة مادية على أنشطة معادية للدستور".

وتابع: "كما أن هناك خطرا من أن يتعرض المترددون على هذه المساجد للتجنيد وينضموا إلى الأوساط المتطرفة".

رويل قال إن "حرية العبادة والاعتقاد لا تمنع هيئة حماية الدستور من وضع هذه المساجد والأنشطة الدينية المتطرفة المرتبطة بها تحت الرقابة".

وأضاف رويل أن هيئة حماية الدستور تراقب هذه المساجد حاليا، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضدها إذا لزم الأمر.

يأتي ذلك بعد شهرين من نشر مجلة فوكس الألمانية الخاصة تقريرا نقل عن مصادر في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" أن جماعة الإخوان تمثل على المدى المتوسط خطرا على الديمقراطية في ألمانيا يفوق خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

وأضافت أن الإخوان توسع نفوذها في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يذكر أن عدد المساجد في ولاية شمال الراين ويستفاليا يبلغ 850 مسجدا.

وتسعى السلطات الألمانية إلى دعم الإسلام الوسطي المعتدل ورموزه الكبيرة بعيدا عن منهج المتطرفين والجماعات الإرهابية.