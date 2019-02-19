محمد بن سلمان يصل الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيوديلهي، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية.

كان ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في مقدمه مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار نيوديلهي.





وبدأ ولي العهد السعودي، الأحد، جولته الآسيوية من باكستان التي تشمل الصين أيضاً، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030" في مجالات الطاقة الشمسية والسياحة والبنية التحتية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء وعدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، تستمر يومين.





ويلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين، كلاً من الرئيس الهندي رام ناث كوفيند؛ ونائب الرئيس فينكايا نايدو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاستثمارات الثنائية والدفاع والأمن والطاقة المتجددة، وفق وزارة الشؤون الخارجية الهندية.