يونهاب: سول مستعدة لاستئناف التعاون بين الكوريتين

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رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن

نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الرئيس مون جيه إن قوله إن بلاده مستعدة لاستئناف التعاون بين الكوريتين إذا كان ذلك سيساعد عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأضافت الوكالة أن مون تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بشأن اجتماع القمة المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقالت إن ترامب يتوقع تحقيق تقدم كبير في ثاني اجتماع له مع كيم.