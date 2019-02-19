الان تتابع مدير باركليز السابق لمحكمة بريطانية: تنفيذيون في البنك كذبوا على السوق بشأن الرشاوى لقطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مدير بنك باركليز السابق ماركوس إيجيس، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذيين في البنك كذبوا على السوق بشأن الرشاوى لقطر.

جاء ذلك خلال استماع المحكمة لمدير البنك، بمحاكمة أربعة مصرفيين متهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، كون “إيجيس” ترأس المجموعة خلال الفترة من 2006 وحتى 2012.

ووجهت المحكمة خلال جلسة أمس الإثنين، تهم الاحتيال والفساد، للمصرفيين الأربعة في بنك باركليز البريطاني.