شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب لجيش فنزويلا: دعم غوايدو أو خسارة كل شيء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ميامي)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد اليوم (الثلاثاء) بشدة، القادة العسكريين الفنزويليين من أنهم قد «يخسرون كل شيء» في حال رفضوا دعم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وقال في خطاب ألقاه أمام الجالية الفنزويلية في فلوريدا، إن أنظار العالم بأسره مسلطة عليكم اليوم، داعياً الضباط الفنزويليين الذين لا يزالون موالين للرئيس نيكولاس مادورو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى بلادهم.