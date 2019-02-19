شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تنتظر اعتذار إسرائيل بشأن المحرقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (وارسو)قال نائب وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي فيل سيك، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده لا تزال بانتظار اعتذار من إسرائيل بشأن تصريحات أدلى بها إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي عن دور بولندا في المحرقة النازية (الهولوكوست).
وأضاف شينكوفسكي للصحفيين: «نترك الأمر لزعماء إسرائيل لاختيار شكل الرد (المناسب) ومن سيرد، لكنه يجب أن يكون موحداً وحاسماً».،
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