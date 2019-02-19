وزير إسرائيلي يشجع يهود فرنسا على الهجرة إلى الدولة العبرية

اسماء السيد - القدس: دعا وزير الهجرة الاسرائيلي يوآف غلانت اليهود الفرنسيين الثلاثاء إلى "القدوم إلى الوطن" إسرائيل، عقب أعمال تخريب معادية للسامية في مقبرة شرق فرنسا.

وصرح الوزير في بيان أن "تدنيس المقبرة اليهودية في فرنسا يعيد إلى الأذهان الأوقات المظلمة من تاريخ الشعب اليهودي". واضاف "الأسبوع الماضي زرت مقبرة يهودية في باريس تعرضت لانتهاك معاد للسامية".

وأضاف "أنا أدين بشدة معاداة السامية في فرنسا وأدعو اليهود إلى القدوم إلى الوطن والهجرة إلى إسرائيل".

وتم اكتشاف 80 قبراً يهوديا رسم عليها الصليب المعقوف، رمز النازية، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع المانيا في منطقة الساكي.

وأظهرت صور رموزا نازية باللون الأزرق مرسومة على قبور مهدمة، وكتب على أحدها عبارة "ذئاب الساتيان السوداء" وهو اسم مجموعة انفصالية ترتبط بالنازية الجديدة في السبعينات.

وتجري مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية الثلاثاء لإدانة تزايد أعمال التخريب المعادية للنازية في الأسابيع الأخيرة والتي تتصادف غالبا مع تظاهرات "السترات الصفر" المناهضة للحكومة.